Коронавирус: европейские страны советуют жителям не планировать рождественских поездок
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Ряд европейских стран предупредили своих жителей, что пока рано планировать рождественские поездки, так как количество новых случаев коронавируса растет по всему континенту, передает УНН со ссылкой на BBC.
Сообщается, что в Швеции людям сказали готовиться к возможным ограничениям на поездки в период отпусков. Между тем власти Ирландии и Франции заявили, что еще слишком рано говорить, могут ли люди организовывать поездки.
За шесть недель до начала праздничного сезона, в некоторых странах все еще введен локдаун и другие карантинные мероприятия.
Так, Португалия значительно расширила количество мест, где действует комендантский час в ночное время. С понедельника три четверти страны будут находиться под жесткими ограничениями правительства.
Главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл советует гражданам подготовиться к возможному ограничению поездок между различными районами в рождественский период, чтобы региональные службы здравоохранения могли избежать перегрузки.
По его словам, предварительное решение, скорее всего, будет принято через неделю или две, добавив, что шведы должны быть готовы к тому, что все еще может измениться "прямо перед Рождеством".
Аналогичное мнение разделяет премьер-министр Франции Жан Кастекс, который заявил, что еще рано говорить, могут ли граждане покупать билеты для поездок на Рождество. Он добавил, что в течение как минимум двух недель смягчения локдауна не будет.
Как сообщал УНН, только через семь месяцев после начала пандемии заболевания COVID-19 страны - члены Евросоюза смогли согласовать единую систему организации трансграничного перемещения людей внутри Шенгена, основанную на общеевропейской классификации санитарной ситуации во всех странах Европы.