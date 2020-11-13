Коронавірус: європейські країни радять жителям не планувати різдвяних поїздок

Повідомляється, що в Швеції людям сказали готуватися до можливих обмежень на поїздки в період відпусток. Тим часом влада Ірландії і Франції заявили, що ще занадто рано говорити, чи можуть люди організовувати поїздки.

За шість тижнів до початку святкового сезону, в деяких країнах все ще введений локдаун та інші карантинні заходи.

Так, Португалія значно розширила кількість місць, де діє комендантська година в нічний час. З понеділка три чверті країни будуть перебувати під жорсткими обмеженнями уряду.

Головний державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл радить громадянам підготуватися до можливого обмеження поїздок між різними районами в різдвяний період, щоб регіональні служби охорони здоров'я могли уникнути перевантаження.

За його словами, попереднє рішення, швидше за все, буде прийнято через тиждень або два, додавши, що шведи мають бути готові до того, що все ще може змінитися "прямо перед Різдвом".

Аналогічну думку поділяє прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, який заявив, що ще рано говорити, чи можуть громадяни купувати квитки для поїздок на Різдво. Він додав, що протягом як мінімум двох тижнів пом'якшення локдауна не буде.

Як повідомляв УНН, тільки через сім місяців після початку пандемії захворювання COVID-19 країни - члени Євросоюзу змогли узгодити єдину систему організації транскордонного переміщення людей всередині Шенгену, засновану на загальноєвропейській класифікації санітарної ситуації в усіх країнах Європи.