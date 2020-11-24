ВОЗ предостерегает от традиционного празднования Рождества
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Всемирная организация здравоохранения на фоне продолжающейся глобальной пандемии призывает избегать семейных собраний на Рождество, настаивая, что на сегодняшний день не существует варианта традиционного празднования с нулевым риском заражений. Об этом заявили в понедельник представители ВОЗ, передает УНН со ссылкой на AFP.
Так, по словам главы подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Марии Ван Керхе, вариантов празднования с нулевым риском не существует.
"Риск ниже или выше, но риск есть... Это невероятно сложно, потому что, особенно во время отпуска... мы действительно хотим быть с семьей, но в некоторых ситуациях трудное решение не проводить семейные собрания - самый безопасный вариант", - сказала она на брифинге в понедельник.
Также она заявила, что каждый должен будет принять решение для себя, учитывая, могут ли они потенциально занести вирус в дом более уязвимых людей с более высоким риском смерти от болезни.
Ван Керхе предположила, что виртуальная встреча может быть лучшим решением.
"Даже если вы не можете праздновать вместе в этом году, можно найти способы отпраздновать, когда все это закончится", - сказала американский эксперт.
Майкл Райан, глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, в свою очередь сказал, что необходимо найти баланс между наукой и экономическими и социальными факторами. Однако, пока нет формулы, на какой срок можно было бы безопасно ослабить ограничения в течение сезона отпусков.
"Вопрос в следующем: достаточно ли у вас контроля над болезнью для начала, и можете ли вы дать людям немного больше свободы в период Рождества, что породит в обществе чувство уверенности и радости, в чем люди нуждаются прямо сейчас, не позволив вирусу снова набрать полный ход? Это компромисс между этими двумя проблемами", - заявил он.
"Каждому правительству придется принять решение о своей политике, исходя из этих компромиссов между эпидемиологическим риском и экономическим и социальным риском... в период праздников, что вызовет действительно много разочарования, дальнейшую усталость и много сопротивления", - добавил Райан.
Как сообщал УНН, ранее в этом месяце ряд европейских стран предупредили своих жителей, что пока рано планировать рождественские поездки, так как количество новых случаев коронавируса растет по всему континенту.
Напомним, по состоянию на 24 ноября, в мире зарегистрировано уже более 59 млн случаев COVID-19.