ВОЗ предостерегает от традиционного празднования Рождества

Так, по словам главы подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Марии Ван Керхе, вариантов празднования с нулевым риском не существует.

"Риск ниже или выше, но риск есть... Это невероятно сложно, потому что, особенно во время отпуска... мы действительно хотим быть с семьей, но в некоторых ситуациях трудное решение не проводить семейные собрания - самый безопасный вариант", - сказала она на брифинге в понедельник.

Также она заявила, что каждый должен будет принять решение для себя, учитывая, могут ли они потенциально занести вирус в дом более уязвимых людей с более высоким риском смерти от болезни.

Ван Керхе предположила, что виртуальная встреча может быть лучшим решением.

"Даже если вы не можете праздновать вместе в этом году, можно найти способы отпраздновать, когда все это закончится", - сказала американский эксперт.

Майкл Райан, глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, в свою очередь сказал, что необходимо найти баланс между наукой и экономическими и социальными факторами. Однако, пока нет формулы, на какой срок можно было бы безопасно ослабить ограничения в течение сезона отпусков.

"Вопрос в следующем: достаточно ли у вас контроля над болезнью для начала, и можете ли вы дать людям немного больше свободы в период Рождества, что породит в обществе чувство уверенности и радости, в чем люди нуждаются прямо сейчас, не позволив вирусу снова набрать полный ход? Это компромисс между этими двумя проблемами", - заявил он.

"Каждому правительству придется принять решение о своей политике, исходя из этих компромиссов между эпидемиологическим риском и экономическим и социальным риском... в период праздников, что вызовет действительно много разочарования, дальнейшую усталость и много сопротивления", - добавил Райан.

Как сообщал УНН, ранее в этом месяце ряд европейских стран предупредили своих жителей, что пока рано планировать рождественские поездки, так как количество новых случаев коронавируса растет по всему континенту.

Напомним, по состоянию на 24 ноября, в мире зарегистрировано уже более 59 млн случаев COVID-19.