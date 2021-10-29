ВООЗ закликала Європу не закривати школи через COVID-19

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"Масове закриття шкіл минулого року, яке порушило освітній процес мільйонів дітей та підлітків, завдало більше шкоди, ніж користі, особливо психічному та соціальному добробуту. Ми не можемо повторювати тих самих помилок", — заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Анрі Клюґе.

Замість того, щоб закривати заклади освіти, ВООЗ рекомендує використовувати у школах різноманітні заходи, щоб обмежити поширення хвороби, зокрема: фізичне дистанціювання, часте миття рук, носіння масок, забезпечення гарної вентиляції у класах та розширення доступу до тестування.

"Щоб зменшити вплив COVID-19 найближчими місяцями, дуже важливо, щоб рішення урядів та громадськості було обґрунтовано на даних та доказах, розуміючи, що епідеміологічна ситуація може змінитися, і що наша поведінка має змінитися разом із нею. Довгострокові інтереси дітей мають залишатися пріоритетом — особливо зараз, коли в низці країн фіксують спалах інфекції. У нас є ефективніші інструменти для розв'язання цієї проблеми, ніж закриття шкіл", – додав Клюґе.

Додамо

ВООЗ рекомендує використовувати вакцину Pfizer/BioNTech для дітей віком від 12 до 17 років. Для дітей віком до 12 років організація випустить додаткові інструкції щодо використання вакцин.

Станом на сьогодні у Європейському регіоні ВООЗ зареєстровано 76 мільйонів випадків COVID-19 та 1,4 мільйона випадків смерті.