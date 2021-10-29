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ВООЗ закликала Європу не закривати школи через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Всесвітній організації охорони здоров’я закликали уряди Європи не закривати школи під час спалаху коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресреліз організації.

ВООЗ закликала Європу не закривати школи через COVID-19

Деталі

"Масове закриття шкіл минулого року, яке порушило освітній процес мільйонів дітей та підлітків, завдало більше шкоди, ніж користі, особливо психічному та соціальному добробуту. Ми не можемо повторювати тих самих помилок", — заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Анрі Клюґе.

Замість того, щоб закривати заклади освіти, ВООЗ рекомендує використовувати у школах різноманітні заходи, щоб обмежити поширення хвороби, зокрема: фізичне дистанціювання, часте миття рук, носіння масок, забезпечення гарної вентиляції у класах та розширення доступу до тестування.

"Щоб зменшити вплив COVID-19 найближчими місяцями, дуже важливо, щоб рішення урядів та громадськості було обґрунтовано на даних та доказах, розуміючи, що епідеміологічна ситуація може змінитися, і що наша поведінка має змінитися разом із нею. Довгострокові інтереси дітей мають залишатися пріоритетом — особливо зараз, коли в низці країн фіксують спалах інфекції. У нас є ефективніші інструменти для розв'язання цієї проблеми, ніж закриття шкіл", – додав Клюґе.

Додамо

ВООЗ рекомендує використовувати вакцину Pfizer/BioNTech для дітей віком від 12 до 17 років. Для дітей віком до 12 років організація випустить додаткові інструкції щодо використання вакцин.

Станом на сьогодні у Європейському регіоні ВООЗ зареєстровано 76 мільйонів випадків COVID-19 та 1,4 мільйона випадків смерті.

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