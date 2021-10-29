ВОЗ призвала Европу не закрывать школы из-за COVID-19

Детали

"Массовое закрытие школ прошлого года, которое нарушило образовательный процесс миллионов детей и подростков, нанесло больше вреда, чем пользы, особенно психическому и социальному благополучию. Мы не можем повторять те же ошибки", — заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Анри Клюге.

Вместо того, чтобы закрывать учебные заведения, ВОЗ рекомендует использовать в школах различные меры, чтобы ограничить распространение болезни, в частности: физическое дистанцирование, частое мытье рук, ношение масок, обеспечение хорошей вентиляции в классах и расширение доступа к тестированию.

"Чтобы уменьшить влияние COVID-19 в ближайшие месяцы, очень важно, чтобы решение правительств и общественности было обосновано на данных и доказательствах, понимая, что эпидемиологическая ситуация может измениться и что наше поведение должно измениться вместе с ней. Долгосрочные интересы детей должны оставаться приоритетом — особенно сейчас, когда в ряде стран фиксируют вспышку инфекции. У нас есть более эффективные инструменты для решения этой проблемы, чем закрытие школ", — добавил Клюге.

Добавим

ВОЗ рекомендует использовать вакцину Pfizer/BioNTech для детей от 12 до 17 лет. Для детей до 12 лет организация выпустит дополнительные инструкции по использованию вакцин.

По состоянию на сегодня в Европейском регионе ВОЗ зарегистрировано 76 миллионов случаев COVID-19 и 1,4 миллиона случаев смерти.