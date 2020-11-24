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ВООЗ: заходи щодо боротьби з COVID-19 - знижують циркуляцію вірусів грипу

ВООЗ: заходи щодо боротьби з COVID-19 - знижують циркуляцію вірусів грипу

Київ • УНН

 • 10306 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Заходи, що вживаються владою для стримування поширення коронавірусної інфекції, виявилися ефективними в боротьбі з грипом. Про це у вівторок повідомила журналістам головний фахівець Всесвітньої організації охорони здоров’я з реагування на надзвичайні ситуації Катрін Смолвуд на брифінгу Європейського регіонального бюро ВООЗ, пише УНН.

“У країнах Південної півкулі, де сезон грипу починається раніше, ми побачили, що заходи, реалізовані для запобігання поширенню COVID-19, виявилися ефективними, вони знизили поширення грипу, — зазначила вона. — В Європі на початку цього року, коли були реалізовані перші масштабні заходи для зниження випадків захворювання COVID-19, ми побачили зниження циркуляції вірусів грипу”.

При цьому Смолвуд вказала, що “поки занадто рано говорити про те, чи зникне грип в цьому епідсезоні”.

Додамо, ВООЗ не виключає третю хвилю COVID-19 в Європі. Причиною другої хвилі коронавірусу в Європі стала відсутність належної підготовки до неї в літні місяці, і якщо не створити вчасно необхідну інфраструктуру, то на початку 2021 року прийде третя хвиля.

Брифінг ВООЗ, 24 листопада 2020 року (перегляд при переході на Twitter — ред.):

Дивіться пряму трансляцію: Директор ЄРБ ВООЗ @hans_kluge і фахівці з надзвичайних ситуацій представлять останні відомості про # COVID19 і дадуть відповідь на питання журналістів. https://t.co/Ds3dlBascw

— WHO / Europe (@WHO_Europe) November 24, 2020

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