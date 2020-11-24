ВООЗ: заходи щодо боротьби з COVID-19 - знижують циркуляцію вірусів грипу

“У країнах Південної півкулі, де сезон грипу починається раніше, ми побачили, що заходи, реалізовані для запобігання поширенню COVID-19, виявилися ефективними, вони знизили поширення грипу, — зазначила вона. — В Європі на початку цього року, коли були реалізовані перші масштабні заходи для зниження випадків захворювання COVID-19, ми побачили зниження циркуляції вірусів грипу”.

При цьому Смолвуд вказала, що “поки занадто рано говорити про те, чи зникне грип в цьому епідсезоні”.

Додамо, ВООЗ не виключає третю хвилю COVID-19 в Європі. Причиною другої хвилі коронавірусу в Європі стала відсутність належної підготовки до неї в літні місяці, і якщо не створити вчасно необхідну інфраструктуру, то на початку 2021 року прийде третя хвиля.

Брифінг ВООЗ, 24 листопада 2020 року (перегляд при переході на Twitter — ред.):

Дивіться пряму трансляцію: Директор ЄРБ ВООЗ @hans_kluge і фахівці з надзвичайних ситуацій представлять останні відомості про # COVID19 і дадуть відповідь на питання журналістів. https://t.co/Ds3dlBascw