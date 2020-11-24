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ВОЗ: меры по борьбе с COVID-19 - снижают циркуляцию вирусов гриппа

ВОЗ: меры по борьбе с COVID-19 - снижают циркуляцию вирусов гриппа

Киев  •  УНН

 • 10301 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Меры, принимаемые властями для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, оказались эффективными в борьбе с гриппом. Об этом во вторник сообщила журналистам главный специалист Всемирной организации здравоохранения по реагированию на чрезвычайные ситуации Катрин Смолвуд на брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ, пишет УНН.

“В странах Южного полушария, где сезон гриппа начинается раньше, мы увидели, что меры, реализованные для предотвращения распространения COVID-19, оказались эффективными, они снизили распространение гриппа, — отметила она. — В Европе в начале этого года, когда были реализованы первые масштабные меры для снижения случаев заболевания COVID-19, мы увидели снижение циркуляции вирусов гриппа”.

При этом Смолвуд указала, что “пока слишком рано говорить о том, исчезнет ли грипп в этом эпидсезоне”.

Добавим, ВОЗ не исключает третью волну COVID-19 в Европе. Причиной второй волны коронавируса в Европе стало отсутствие должной подготовки к ней в летние месяцы, и если не создать вовремя необходимую инфраструктуру, то в начале 2021 придет третья волна.

Брифинг ВОЗ, 24 ноября 2020 года (просмотр при переходе на Twitter — ред.):

 Смотрите прямую трансляцию: Директор ЕРБ ВОЗ @hans_kluge и специалисты по чрезвычайным ситуациям представят последние сведения о #COVID19 и ответят на вопросы журналистов. https://t.co/Ds3dlBascw

— WHO/Europe (@WHO_Europe) November 24, 2020

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