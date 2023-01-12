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ВООЗ вважає "неповними" дані Китаю щодо кількості смертей від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Представник ВООЗ Майкл Раян під час брифінгу висловив припущення, що дані, які надає Китай щодо смертності від COVID-19, є неповними, інформує УНН з посиланням на сайт організації.

ВООЗ вважає "неповними" дані Китаю щодо кількості смертей від COVID-19

Цитата

"І це пов'язано з критеріями, які застосовуються. Крім того, необхідно заохочувати лікарів та інших до того, щоб вони повідомляли про такі випадки, а не навпаки", - зазначив Райан.

Деталі

Він також повідомив, що за останні кілька тижнів Китай провів величезну роботу зі зміцнення боротьби з коронавірусом: збільшив кількість лікарень та ліжок у реанімації, а також вживає додаткових заходів для ранньої діагностики, лікування та допомоги вразливим перед інфекцією групам населення.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейєсус нагадав, що вперше геномне секвенування збудника COVID-19 було представлено три роки тому. Це дозволило розробити перші тести, а згодом і вакцини. Він відзначив, що за останні пів року 90 відсотків усіх летальних випадків, пов'язаних з коронавірусною інфекцією, припадали на людей віком понад 65 років. Водночас, зауважив Гебреєсус, лише 53 із 194 країн надають інформацію про вік померлих.

Нагадаємо

8 січня Китай відкрив кордони, які були практично закриті з початку пандемії COVID-19.

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