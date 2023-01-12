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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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ВОЗ считает "неполными" данные Китая по количеству смертей от COVID-19

Киев • УНН

 • 720923 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Представитель ВОЗ Майкл Райан во время брифинга высказал предположение, что данные, которые предоставляет Китай об смертности от COVID-19 являются неполными, информирует УНН со ссылкой на сайт организации.

ВОЗ считает "неполными" данные Китая по количеству смертей от COVID-19

Цитата

"И это связано с критериями, которые применяются. Кроме того, необходимо поощрять врачей и других к тому, чтобы они сообщали о таких случаях, а не наоборот", - отметил Райан.

Детали

Он также сообщил, что за последние несколько недель Китай провел огромную работу по укреплению борьбы с коронавирусом: увеличил количество больниц и коек в реанимации, а также принимает дополнительные меры для ранней диагностики, лечения и помощи уязвимым перед инфекцией группам населения.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус напомнил, что впервые геномное секвенирование возбудителя COVID-19 было представлено три года назад. Это позволило разработать первые тесты, а впоследствии и вакцины. Он отметил, что за последние полгода 90 процентов всех летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, приходились на людей старше 65 лет. В то же время, отметил Гебрейесус, только 53 из 194 стран предоставляют информацию о возрасте умерших.

Напомним

8 января Китай открыл границы, которые были практически закрыты с начала пандемии COVID-19.

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