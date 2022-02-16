ВООЗ повідомила про спад захворюваності на коронавірус у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Кількість заражень коронавірусом у світі минулого тижня знизилася на 19%, проти показника тижднем раніше. Про це повідомляє ВООЗ у щотижневому епідеміологічному бюлетені, пише УНН.
Цитата:
"У всьому світі протягом тижня з 7 по 13 лютого 2022 року кількість нових випадків COVID-19 зменшилася на 19% порівняно з кількістю, зареєстрованою протягом попереднього тижня, тоді як кількість нових смертей залишилася такою ж, як і на попередньому тижні", - повідомили у ВООЗ.
Деталі
У шести регіонах ВООЗ було зареєстровано за тиждень трохи більше ніж 16 мільйонів нових випадків і трохи менше 75 000 смертей. Станом на 13 лютого 2022 року в усьому світі було зареєстровано понад 409 мільйонів підтверджених випадків та понад 5,8 мільйона смертей.
На регіональному рівні Західно-Тихоокеанський регіон повідомив про збільшення на 19% кількості нових випадків зараження за тиждень, тоді як усі інші регіони повідомили про зниження, зокрема, Європейський регіон вказав на спад захворюваності на 16%.
Найбільше нових випадків зафіксовано в Російській Федерації (1 323 391 новий випадок; зростання на 23%), Німеччині (1 322 071 новий випадок; аналогічно показникам попереднього тижня), Сполучених Штатах Америки (1 237 530 нових випадків; зниження на 43%), Бразилії (1 009 678 нових випадків; зниження на 19%) і Франції (979 228 нових випадків; зниження на 43%).
Найбільша кількість нових смертей зафіксована у Сполучених Штатах Америки (17 225 нових смертей; аналогічно показникам попереднього тижня), Індії (6686 нових смертей; зниження на 15%), Бразилії (6658 нових смертей; збільшення на 44%), Російській Федерації (4834 нових смертей; аналогічно показникам попереднього тижня) та Мексиці (2530 нових смертей; збільшення на 7%).
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 4,6 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 лютого, - 31,5 тисячі, зростання проти показника днем раніше. При цьому кількість одужалих за добу - майже 28 тисяч.
20 січня Міністерство охорони здоров'я констатувало новий спалах з епіцентром на заході України.
14 лютого у МОЗ вказали, що після чотиритижневого стрімкого зростання кількості нових випадків COVID-19 в Україні починають спостерігатися перші ознаки стабілізації, тижнева кількість виявлених випадків COVID-19 в Україні демонструє спад.