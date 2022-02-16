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ВОЗ сообщила о спаде заболеваемости коронавирусом в мире

ВОЗ сообщила о спаде заболеваемости коронавирусом в мире

Киев • УНН

 • 18534 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Количество заражений коронавирусом в мире на прошлой неделе снизилось на 19%, против показателя неделей ранее. Об этом сообщает ВОЗ в еженедельном эпидемиологическом бюллетене, пишет УНН.

Цитата:

"Во всем мире в течение недели с 7 по 13 февраля 2022 года количество новых случаев COVID-19 уменьшилось на 19% по сравнению с количеством, зарегистрированным в течение предыдущей недели, тогда как количество новых смертей осталось таким же, как и на предыдущей неделе", - сообщили в ВОЗ.

Детали

В шести регионах ВОЗ было зарегистрировано за неделю чуть более 16 миллионов новых случаев и чуть меньше 75 000 смертей. По состоянию на 13 февраля 2022 года во всем мире было зарегистрировано более 409 миллионов подтвержденных случаев и более 5,8 миллиона смертей.

На региональном уровне Западно-Тихоокеанский регион сообщил об увеличении на 19% количества новых случаев заражения за неделю, тогда как все остальные регионы сообщили о снижении, в частности, Европейский регион указал на спад заболеваемости на 16%.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Российской Федерации (1 323 391 новый случай, рост на 23%), Германии (1 322 071 новый случай; аналогично показателям предыдущей недели), Соединенных Штатах Америки (1 237 530 новых случаев; снижение на 43%), Бразилии (1 009 678 новых случаев; снижение на 19%) и Франции (979 228 новых случаев; снижение на 43%).

Наибольшее количество новых смертей зафиксировано в Соединенных Штатах Америки (17 225 новых смертей; аналогично показателям предыдущей недели), Индии (6686 новых смертей, снижение на 15%), Бразилии (6658 новых смертей; увеличение на 44%), Российской Федерации (4834 новых смертей; аналогично показателям предыдущей недели) и Мексике (2530 новых смертей; увеличение на 7%).

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 4,6 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 февраля, - 31,5 тысячи, рост по сравнению с показателем днем ранее. При этом количество выздоровевших за сутки - почти 28 тысяч.

20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.

14 февраля в Минздраве указали, что после четырехнедельного стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в Украине начинают наблюдаться первые признаки стабилизации, недельное количество выявленных случаев COVID-19 в Украине демонстрирует спад.

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