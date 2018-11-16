Волкер розповів про хід Комісії стратегічного партнерства Україна - США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. На засіданні Комісії стратегічного партнерства Україна – США, Сполучені Штати висловили прихильність успіху України як суверенної європейської держави, вільної та незалежної у світі. Про це написав на своїй сторінці у Twitter спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає УНН.
“Радий приєднатися до помічника держсекретаря Мітчелла та посла Йовановича, починаючи Комісію стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною разом з Павлом Клімкіним, послом Чалим та багатьма українськими колегами та друзями. Як зазначив помічник держсекретаря Мітчелл, США залишаються прихильними успіху України як суверенної європейської держави, вільної та незалежної у світі”, — написав Волкер.
Він заявив, що знову підтвердив відданість США забезпеченню повного відновлення територіальної цілісності України та безпеки та благополуччя всіх українців.
“Я також підкреслив корисність мінських угод, які, будучи підписаними у важкий час, підтверджують обов’язок Росії дотримуватись територіальній цілісності України та являються ключовим інструментом для збереження санкцій”, — зазначив він.
Нагадаємо, Комісія стратегічного партнерства Україна-США розпочала сьогодні роботу у Вашингтоні.