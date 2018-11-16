Волкер рассказал о ходе Комиссии стратегического партнерства Украина - США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. На заседании Комиссии стратегического партнерства Украина - США, Соединенные Штаты выразили приверженность успеху Украины как суверенного европейского государства, свободной и независимой в мире. Об этом написал на своей странице в Twitter спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает УНН.
"Рад присоединиться к помощнику госсекретаря Митчелла и послу Йованович, начиная Комиссию стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной вместе с Павлом Климкиным, послом Чалым и многими украинскими коллегами и друзьями. Как отметил помощник госсекретаря Митчелл, США остаются приверженными успеху Украины как суверенного европейского государства, свободного и независимого в мире", - написал Волкер.
Он заявил, что вновь подтвердил приверженность США обеспечению полного восстановления территориальной целостности Украины и безопасности и благополучия всех украинцев.
"Я также подчеркнул полезность минских соглашений, которые, будучи подписанными в трудное время, подтверждают обязательства России соблюдать территориальную целостность Украины и являются ключевым инструментом для сохранения санкций", - отметил он.
Напомним, Комиссия стратегического партнерства Украина-США начала сегодня работу в Вашингтоне.