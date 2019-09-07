Волкер про звільнення українців: сподіваюся, це послужить імпульсом для подальшого обміну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер сподівається, що сьогоднішній обмін утримуваними особами послужить імпульсом для подальшого обміну ув’язненими, відновлення припинення вогню і просування до повного здійснення Мінських домовленостей. Про це він написав у соцмережі Twitter, передає УНН.
“Дуже приємно бачити повернення українських моряків додому і обмін полоненими між Україною і Росією! Сподіваюся, що це послужить імпульсом для подальшого обміну ув’язненими, відновлення припинення вогню і просування до повного здійснення Мінських домовленостей”, — написав дипломат.
Раніше обмін прокоментували посли “Великої сімки”.
Нагадаємо, сьогодні в аеропорту “Бориспіль” Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, які утримувалися в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.