Волкер об освобождении украинцев: надеюсь, это послужит импульсом для дальнейшего обмена

“Очень приятно видеть возвращение украинских моряков домой и обмен пленными между Украиной и Россией! Надеюсь, что это послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, возобновления прекращения огня и продвижения к полному осуществлению Минских договоренностей”, — написал дипломат.

Ранее обмен прокомментировали послы “Большой семерки”.

Напомним, сегодня в аэропорту “Борисполь” Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украины и РФ удерживаемыми лицами.