Волкер об освобождении украинцев: надеюсь, это послужит импульсом для дальнейшего обмена
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер надеется, что сегодняшний обмен удерживаемыми лицами послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, возобновления прекращения огня и продвижения к полному осуществлению Минских договореностей. Об этом он написал в соцсети Twitter, передаёт УНН.
“Очень приятно видеть возвращение украинских моряков домой и обмен пленными между Украиной и Россией! Надеюсь, что это послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, возобновления прекращения огня и продвижения к полному осуществлению Минских договоренностей”, — написал дипломат.
Ранее обмен прокомментировали послы “Большой семерки”.
Напомним, сегодня в аэропорту “Борисполь” Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украины и РФ удерживаемыми лицами.