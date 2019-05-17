Волкер подякував Клімкіну за роботу і побажав йому відпочити
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер висловив подяку міністру закордонних справ України Павлу Климкіну за виконану роботу. Про це дипломат написав у себе в Twitter, передає УНН.
"Спасибі за відмінну співпрацю і сподіваюся, що ви зможете отримати заслужений відпочинок!" - написав Волкер.
Як повідомляв УНН, сьогодні Клімкін написав заяву про відставку і повідомив, що йде до Верховної Ради.
Також сьогодні у відставку подав Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Він заявив, що після відставки готовий йти в армію.