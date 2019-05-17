Волкер поблагодарил Климкина за работу и пожелал ему отдохнуть
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер выразил благодарность министру иностранных дел Украины Павлу Климкину за проделанную работу. Об этом дипломат написал у себя в Twitter, передаёт УНН.
“Спасибо за отличное сотрудничество и надеюсь, что вы сможете получить заслуженный отдых!” — написал Волкер.
Как сообщал УНН, сегодня Климкин написал заявление об отставке и сообщил, что идет в Верховную Раду.
Также сегодня в отставку подал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он заявил, что после отставки готов идти в армию.