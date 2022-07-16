Вогонь спалив 10 тисяч гектарів лісу на південному заході Франції

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До ранку суботи з цього району було евакуйовано понад 12 200 осіб, і понад 1000 пожежників намагалися взяти під контроль пожежі, йдеться у заяві регіональної влади Нової Аквітанії та Жирони.

«З огляду на погодні умови та серйозні ризики виникнення пожеж, влада тимчасово заблокувала доступ до лісопаркової зони для професійної та дозвільної діяльності», — йдеться у повідомленні.

У прилеглому місті Ландірас, де було спалено 6500 гектарів та евакуйовано 2200 осіб, пожежі продовжували поширюватися протягом ночі підсилюючись сильним вітром.

Пожежі навколо міста Тест де Бюш у Жиронді стабілізувалися, охопивши з початку кризи понад 3000 гектарів.

Додамо

За останні кілька тижнів у Франції вирували лісові пожежі, а також в інших європейських країнах, таких як Португалія та Іспанія через різке підвищення температури.