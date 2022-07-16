Огонь сжег 10 тысяч гектаров леса на юго-западе Франции

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Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июля. УНН. Лесные пожары распространяются дальше на юго-западе Франции в субботу: в регионе Жиронда вспыхнуло около 10 000 гектаров по сравнению с 7300 гектарами в пятницу. Об этом УНН информирует ссылаясь на агентство Reuters.

Детали

К утру субботы из этого района было эвакуировано более 12 200 человек, и более 1000 пожарных пытались взять под контроль пожары, говорится в заявлении региональных властей Новой Аквитании и Жироны.

«Учитывая погодные условия и серьезные риски возникновения пожаров, власти временно заблокировали доступ к лесопарковой зоне для профессиональной деятельности и досуга», — говорится в сообщении.

В близлежащем городе Ландирас, где было сожжено 6500 гектаров и эвакуировано 2200 человек, пожары продолжали распространяться в течение ночи, усиливаясь сильным ветром.

Пожары вокруг города Тест де Бюш в Жиронде стабилизировались, охватив с начала кризиса более 3000 гектаров.

Добавим

За последние несколько недель во Франции бушевали лесные пожары, а также в других европейских странах, таких как Португалия и Испания из-за резкого повышения температуры.

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