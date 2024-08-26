Водопостачання у Житомирі буде відбуватись за графіком: що відомо
Київ • УНН
Через російську атаку в Житомирі вода подаватиметься за графіком. Місто перейшло на живлення від дизель-генераторів, а у Львові водопостачання відновлено об 11:00.
Внаслідок російської атаки, ситуація з водопостачання складна, особливо у Житомирі. Там вода буде лише за графіком. Про це повідомив заступник генерального директора "Київводоканал" Дмитро Новицький в ефірі телемарафону, передає УНН.
Доволі складна ситуація склалась у Житомирі. Вони переходять на живлення дизель генераторів. Поки що, будуть подавати воду за графіком. Також складна ситуація і у Львові, але водопостачання було відновлене об 11:00
Нагадаємо
Про призупинення водопостачання у Житомирі внаслідок знеструмлення міста повідомили у Житомирському водоканалі.