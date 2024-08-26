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Водопостачання у Житомирі буде відбуватись за графіком: що відомо

Водопостачання у Житомирі буде відбуватись за графіком: що відомо

Київ • УНН

 • 30116 перегляди

Через російську атаку в Житомирі вода подаватиметься за графіком. Місто перейшло на живлення від дизель-генераторів, а у Львові водопостачання відновлено об 11:00.

Внаслідок російської атаки, ситуація з водопостачання складна, особливо у Житомирі. Там вода буде лише за графіком. Про це повідомив заступник генерального директора "Київводоканал" Дмитро Новицький в ефірі телемарафону, передає УНН.

Доволі складна ситуація склалась у Житомирі. Вони переходять на живлення дизель генераторів. Поки що, будуть подавати воду за графіком. Також складна ситуація і у Львові, але водопостачання було відновлене об 11:00

- каже Новицький.

Нагадаємо

Про призупинення водопостачання у Житомирі внаслідок знеструмлення міста повідомили у Житомирському водоканалі.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоВійна

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