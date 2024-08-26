Водоснабжение в Житомире будет происходить по графику: что известно

Вследствие российской атаки, ситуация с водоснабжением сложная, особенно в Житомире. Там вода будет только по графику. Об этом сообщил заместитель генерального директора "Киевводоканал" Дмитрий Новицкий в эфире телемарафона, передает УНН.

Довольно сложная ситуация сложилась в Житомире. Они переходят на питание дизель генераторов. Пока что, будут подавать воду по графику. Также сложная ситуация и во Львове, но водоснабжение было восстановлено в 11:00 - говорит Новицкий.

Напомним

О приостановлении водоснабжения в Житомире в результате обесточивания города сообщили в Житомирском водоканале.