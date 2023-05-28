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Водопілля у Києві: рівень води у Дніпрі значно знизився

Водопілля у Києві: рівень води у Дніпрі значно знизився

Київ • УНН

 • 647238 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. В порівнянні з минулим днем, рівень водопілля в річці Дніпро знизився на 11 см. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Про це УНН інформує з посиланням на КМВА в Telegram.

Цитата

«Станом на 10:00 28.05.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 224 см (за Балтійською системою висот). Температура води: 20°C. В порівнянні з минулим днем, рівень водопілля знизився на 11 см. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення. Теперішній рівень паводку в межах Києва вже опустився до показників кінця березня-початку квітня», — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Додамо

Напередодні росіяни поцілили у греблю Карлівського водосховища, внаслідок чого під загрозою підтоплення опинилися 6 населених пунктів, де мешкає 981 людина. Вчора з загроженої території евакуювали 26 осіб, у тому числі 8 дітей.

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