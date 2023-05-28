Водополье в Киеве: уровень воды в Днепре значительно снизился

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«По состоянию на 10:00 28.05.2023 уровень воды р. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 224 см (по Балтийской системе высот). Температура воды: 20°C. По сравнению с прошлым днем, уровень половодья снизился на 11 см. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массиве города вне угрозы подтопления. Нынешний уровень паводка в пределах Киева уже опустился до показателей конца марта-начала апреля», — сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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Накануне россияне попали в плотину Карловского водохранилища, в результате чего под угрозой подтопления оказались 6 населенных пунктов, где проживает 981 человек. Вчера с угрожаемой территории эвакуировали 26 человек, в том числе 8 детей.