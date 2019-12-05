Водіїв попередили про засніжені дороги та ожеледицю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Автомобільні дороги в Івано-Франківській та Луганській областях місцями засніжені, на Рівненщині місцями ожеледиця, однак загалом проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Про це повідомили УНН в пресслужбі Укравтодору.
"Станом на 6:00 5 грудня 2019 року на всій території країни без опадів, лише в Харківській області слабкий сніг. Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей сухе. В Івано-Франківській та Луганській областях місцями засніжене. В Рівненській області – місцями ожеледиця. Середня температура повітря коливається від -7 до +2°С", - повідомили дорожники.
На перевальних ділянках доріг, як вказано, без опадів. Температура повітря -6...-14°С.
"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - зазначили в агентстві.
Нагадаємо, 5 грудня в Україні до 5 градусів тепла.