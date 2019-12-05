Водителей предупредили о заснеженных дорогах и гололедице

"По состоянию на 6:00 5 декабря 2019 года на всей территории страны без осадков, только в Харьковской области небольшой снег. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей сухое. В Ивано-Франковской и Луганской областях местами заснеженное. В Ровенской области - местами гололедица. Средняя температура воздуха колеблется от -7 до +2°С", - сообщили дорожники.

На перевальных участках дорог, как указано, без осадков. Температура воздуха -6...- 14°С.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - отметили в агентстве.

Напомним, 5 декабря в Украине до 5 градусов тепла.