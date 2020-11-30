Водіїв попередили про ускладення погодних умов

"Очікується ускладнення погодних умов. Водії, будьте уважними за кермом, стежте за дорожньою обстановкою та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Пішоходи, переходьте дорогу лише у встановлених місцях та використовуйте світлоповертаючі елементи", - вказали у патрульній поліції.

Там зазначили, що синоптики попереджають, що 30 листопада у більшості південних та центральних областей мокрий сніг та дощ, в Одеській, вдень і в Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значні опади, налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь. На решті території місцями невеликий мокрий сніг, на Сумщині помірний, у південно-східній частині без істотних опадів. На дорогах країни, крім південного сходу, подекуди ожеледиця.

А 1 та 2 грудня у більшості північних, центральних та південних областей місцями невеликий сніг та мокрий сніг.

Нагадаємо, за даними Укравтодору, на ранок понеділка, 30 листопада, місцями сніг у Закарпатській, Львівській, Волинській і Рівненській областях, де випало від 1 до 5 см снігу. Утім, проїзд основними дорогами було забезпечено.