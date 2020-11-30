Водителей предупредили об осложнении погодных условий

"Ожидается осложнение погодных условий. Водители, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения. Пешеходы, переходите дорогу только в установленных местах и используйте светоотражающие элементы", - указали в патрульной полиции.

Там отметили, что синоптики предупреждают, что 30 ноября в большинстве южных и центральных областей мокрый снег и дождь, в Одесской, днем и в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительные осадки, налипание мокрого снега, местами гололед. На остальной территории местами небольшой мокрый снег, в Сумской области - умеренный, в юго-восточной части без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица.

А 1 и 2 декабря в большинстве северных, центральных и южных областей местами небольшой снег и мокрый снег.

Напомним, по данным Укравтодора, на утро понедельника, 30 ноября, местами снег в Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях, где выпало от 1 до 5 см снега. Впрочем, проезд по основным дорогам был обеспечен.