Водіїв попередили про туман у семи областях та ожеледицю

"Невеликий дощ в Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській, Сумській областях; місцями туман в Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Херсонській та Чернівецькій областях; на іншій території без істотних опадів. Покриття на дорогах державного значення в областях з опадами мокре, в Дніпропетровській області місцями ожеледиця, в решті областей сухе", - йдеться у повідомленні про стан проїзду дорогами України на ранок 29 грудня.

На перевальних ділянках доріг, як вказано, - переважно дощ. Стан покриття мокрий.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з ліквідації зимової слизькості та ожеледиці, проводиться обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - запевнили дорожники.

Нагадаємо, 29 грудня на більшості території України істотних опадів не очікується, у північних, місцями в центральних областях та в Карпатському регіоні невеликий дощ та мокрий сніг. Температура повітря вдень підніматиметься до 13 градусів тепла.