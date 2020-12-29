Водителей предупредили о тумане в семи областях и гололедице

"Дождь в Закарпатской, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской областях; местами туман в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Херсонской и Черновицкой областях, на остальной территории без существенных осадков. Покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками мокрое, в Днепропетровской области местами гололедица, в остальных областях сухое", - говорится в сообщении о состоянии проезда по дорогам Украины на утро 29 декабря.

На перевальных участках дорог, как указано - преимущественно дождь. Состояние покрытия мокрое.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по ликвидации зимней скользкости и гололедицы, проводится обработка покрытия дорог противогололедными материалами, спусков, подъемов, мостов, скругленных участков. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - заверили дорожники.

Напомним, 29 декабря на большей части территории Украины существенных осадков не ожидается, в северных, местами в центральных областях и в Карпатском регионе небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха днем будет подниматься до 13 градусов тепла.