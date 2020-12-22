Водіїв попередили про туман та засніжені дороги у трьох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. На ранок вівторка, 22 грудня, у трьох областях України випадав сніг, місцями намело до 4 сантиметрів, у кількох регіонах - тумани. Проїзд основними дорогами забезпечений. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору, передає УНН.
"Станом на 6 годину 22 грудня невеликий сніг випадає в Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, де випало до 4 см. Туман у Київській та Івано-Франківській областях. На решті території без опадів. Покриття на дорогах державного значення в областях, де спостерігається туман, – мокре, де сніг – місцями засніжене, на решті - сухе", - повідомили дорожники.
На більшості перевальних ділянках доріг, як вказано, - без опадів, лише у Івано-Франківській області туман. Покриття - мокре, на Закарпатті - сухе.
"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - запевнили дорожники.
Так, за даними агентства, на дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. В областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами.
Нагадаємо, 22 грудня на частині України очікуються опади, на заході - у вигляді дощу, на Приазов'ї - снігу, у Карпатах - мокрого снігу. Температура повітря вночі - до 11 градусів морозу, вдень підніматиметься до 6 градусів тепла.