Водителей предупредили о тумане и заснеженных дорогах в трех областях
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. На утро вторника, 22 декабря, в трех областях Украины выпадал снег, местами намело до 4 сантиметров, в нескольких регионах - туманы. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора, передает УНН.
"По состоянию на 6 часов 22 декабря небольшой снег выпадает в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, где выпало до 4 см. Туман в Киевской и Ивано-Франковской областях. На остальной территории без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения в областях, где наблюдается туман - мокрое, где снег - местами заснеженное, на остальных - сухое", - сообщили дорожники.
На большинстве перевалочных участков дорог, как указано, - без осадков, только в Ивано-Франковской области туман. Покрытие - мокрое, на Закарпатье - сухое.
"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - заверили дорожники.
Так, по данным агентства, на дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков. В областях с осадками выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами.
Напомним, 22 декабря на части Украины ожидаются осадки, на западе - в виде дождя, на Приазовье - снега, в Карпатах - мокрого снега. Температура воздуха ночью - до 11 градусов мороза, днем будет подниматься до 6 градусов тепла.