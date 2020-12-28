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Водіїв попередили про туман та ожеледицю у трьох областях

Київ • УНН

 • 11947 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. На ранок понеділка, 28 грудня, у двох областях України спостерігається туман, у трьох - місцями ожеледиця. При цьому проїзд основними дорогами по Україні забезпечено. Про це УНН повідомили у пресслужбі Укравтодору.

Водіїв попередили про туман та ожеледицю у трьох областях

"Станом на 6 годину 28 грудня невеликий дощ в Одеській, Черкаській та Закарпатській областях, місцями туман в Харківській, Луганській області, мряка в Вінницькій області. Покриття на дорогах державного значення в областях з опадами мокре, в Луганській, Черкаській та Дніпропетровській області місцями ожеледиця, в решті областей сухе", - йдеться у повідомленні.

Вказано також, що на перевальних ділянках доріг дощ. Стан покриття мокрий.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з ліквідації зимової слизькості та ожеледиці, проводиться обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - запевнили в агентстві.

Протягом доби на "гарячу лінію" Укравтодору від водіїв щодо незадовільного зимового утримання доріг, як зазначається, "надійшло 2 звернення, по яких були прийняті заходи оперативного реагування".

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 563 одиниці техніки та 710 робітників.

Нагадаємо, по Україні, окрім сходу, у понеділок, 28 грудня, очікується дощ зі снігом, буде вітряно, вдень - до 9 градусів тепла.

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