Водителей предупредили о тумане и гололедице в трех областях
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. На утро понедельника, 28 декабря, в двух областях Украины наблюдается туман, в трех - местами гололедица. При этом проезд по основным дорогам по Украине обеспечен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укравтодора.
"По состоянию на 6 часов 28 декабря небольшой дождь в Одесской, Черкасской и Закарпатской областях, местами туман в Харьковской, Луганской области, морось в Винницкой области. Покрытие на дорогах государственного значения в областях с осадками мокрое, в Луганской, Черкасской и Днепропетровской области местами гололедица, в остальных областях сухое", - говорится в сообщении.
Указано также, что на перевалочных участках дорог дождь. Состояние покрытия мокрое.
"На дорогах государственного значения выполняются работы по ликвидации зимней скользкости и гололеда, проводится обработка покрытия дорог противогололедными материалами, спусков, подъемов, мостов, скругленных участков. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - заверили в агентстве.
В течение суток на "горячую линию" Укравтодора от водителей относительно неудовлетворительного зимнего содержания дорог, как отмечается, "поступило 2 обращения, по которым были приняты меры оперативного реагирования".
Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 563 единицы техники и 710 рабочих.
Напомним, по Украине, кроме востока, в понедельник, 28 декабря, ожидается дождь со снегом, будет ветрено, днем - до 9 градусов тепла.