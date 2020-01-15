Водіїв попередили про туман та ожеледицю

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Автомобільні дороги в Україні сьогодні вранці у більшості областей сухі, місцями спостерігається туман, у трьох областях - ожеледиця. При цьому проїзд основними дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.

"Станом на 6:00 15 січня на всій території країни без опадів, місцями туман у більшості південних, центральних та північних областях. Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе, в областях, де туман, мокре, в Дніпропетровській, Одеській, Херсонській областях місцями ожеледиця", - вказали дорожники.

На перевальних ділянках доріг, як вказано, без опадів. Стан покриття в основному мокре, на Вишківському перевалі місцями засніжене.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали в агентстві.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 260 одиниць техніки та 339 робітників.

Нагадаємо, 15 січня в Україні від 11° морозу до 9° тепла.

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