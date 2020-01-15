Водителей предупредили о тумане и гололедице
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Автомобильные дороги в Украине сегодня утром в большинстве областей сухие, местами наблюдается туман, в трех областях - гололедица. При этом проезд по основным дорогам обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"По состоянию на 6:00 15 января на всей территории страны без осадков, местами туман в большинстве южных, центральных и северных областях. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в областях, где туман, мокрое, в Днепропетровской, Одесской, Херсонской областях местами гололедица", - указали дорожники.
На перевальных участках дорог, как указано, без осадков. Состояние покрытия в основном мокрое, на Вышковском перевале местами заснеженное.
"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили в агентстве.
Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 260 единиц техники и 339 рабочих.
Напомним, 15 января в Украине от 11° мороза до 9° тепла.