Сьогодні в Україні від 11° морозу до 9° тепла

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КИЇВ. 15 січня. УНН. В Україні у середу, 15 січня, очікується погода без опадів. Температура повітря вдень сягатиме місцями 9 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"15 січня в Україні без опадів. Вночі та вранці в Карпатах, південних, східних та більшості центральних областей подекуди туман", - зазначили синоптики.

Вітер переважно південно-західний (на півдні країни - південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, в Карпатах і на Прикарпатті місцями 6-11° морозу; вдень 1-6° тепла, в західних областях та на крайньому півдні країни до 9° тепла.

Нагадаємо, минулий рік у Європі став найcпекотнішим за всю історію спостережень.

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