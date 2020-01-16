Водіїв попередили про ожеледицю і засніжені перевали
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Автомобільні дороги в Україні сьогодні вранці у більшості областей сухі, місцями спостерігається ожеледиця, на деяких перевалах - сніжно. Проїзд основними дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 16 січня на всій території країни без опадів, місцями тумани у більшості південних, центральних та ряду західних областей; місцями ожеледь у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе, в Дніпропетровській та Кіровоградській областях місцями ожеледиця", - повідомили дорожники.
За даними агентства, на перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття в основному сухий, на Вишківському, Торунському та Ужоцькому перевалах місцями засніжене.
"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали дорожники.
Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 315 одиниць техніки та 359 робітників.
Нагадаємо, 16 січня в Україні місцями до 9 градусів тепла.