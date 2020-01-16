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Водителей предупредили о гололедице и заснеженных перевалах

Киев • УНН

 • 11124 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Автомобильные дороги в Украине сегодня утром в большинстве областей сухие, местами наблюдается гололедица, на некоторых перевалах - снежно. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Водителей предупредили о гололедице и заснеженных перевалах

"По состоянию на 6:00 16 января на всей территории страны без осадков, местами туманы в большинстве южных, центральных и ряде западных областей; местами гололед в Днепропетровской и Кировоградской областях. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в Днепропетровской и Кировоградской областях местами гололедица", - сообщили дорожники.

По данным агентства, на перевалочных участках дорог без осадков. Состояние покрытия в основном сухое, на Вышковском, Торунском и Ужоцком перевалах местами заснеженное.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили дорожники.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 315 единиц техники и 359 рабочих.

Напомним, 16 января в Украине местами до 9 градусов тепла.

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