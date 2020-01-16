Водителей предупредили о гололедице и заснеженных перевалах
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Автомобильные дороги в Украине сегодня утром в большинстве областей сухие, местами наблюдается гололедица, на некоторых перевалах - снежно. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"По состоянию на 6:00 16 января на всей территории страны без осадков, местами туманы в большинстве южных, центральных и ряде западных областей; местами гололед в Днепропетровской и Кировоградской областях. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в Днепропетровской и Кировоградской областях местами гололедица", - сообщили дорожники.
По данным агентства, на перевалочных участках дорог без осадков. Состояние покрытия в основном сухое, на Вышковском, Торунском и Ужоцком перевалах местами заснеженное.
"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили дорожники.
Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 315 единиц техники и 359 рабочих.
Напомним, 16 января в Украине местами до 9 градусов тепла.