Сьогодні в Україні утримається погода без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. В Україні у четвер, 16 січня, утримається погода без опадів, вранці - місцями туман, паморозь. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від 11 градусів морозу до 9 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"16 січня в Україні без опадів. Вночі та вранці у більшості областей місцями туман, паморозь", - зазначили синоптики.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті подекуди 6-11° морозу; вдень 1-6° тепла, на заході країни, Одещині та в Криму до 9° тепла.
Нагадаємо, минулий рік у Європі став найcпекотнішим за всю історію спостережень.