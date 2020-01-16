Сегодня в Украине удержится погода без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Украине в четверг, 16 января, удержится погода без осадков, утром - местами туман, изморозь. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 11 градусов мороза до 9 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"16 января в Украине без осадков. Ночью и утром в большинстве областей местами туман, изморозь", - отметили синоптики.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах и на Прикарпатье местами 6-11° мороза; днем 1-6° тепла, на западе страны, в Одесской области и в Крыму до 9° тепла.
Напомним, прошлый год в Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений.