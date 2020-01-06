Водіїв попередили про мокрі та засніжені дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Автомобільні дороги державного значення на ранок понеділка, 6 січня, у низці областей України засніжені, також місцями - мокрі, на перевальних ділянках доріг теж місцями засніжено. Однак, проїзд дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 6 січня місцями невеликий сніг у Чернівецькій та Черкаській областях, мряка в Одеській і Запорізькій, ожеледь у Херсонській, туман у Кіровоградській області. На решті території без опадів. Покриття на дорогах державного значення мокре, у Закарпатській та Івано-Франківській місцями засніжене, у Рівненській, Одеській та Херсонській областях місцями ожеледиця", - повідомили дорожники.
На перевальних ділянках доріг, як вказано, - без опадів, лише на Вишківському перевалі невеликий сніг. Стан покриття перевалів місцями засніжений.
"Виконуються роботи з очистки проїзної частини доріг від снігу та обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - вказали в агентстві.
Нагадаємо, 6 січня в Україні від 13° морозу до 2° тепла.