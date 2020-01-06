Сьогодні в Україні від 13° морозу до 2° тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. В Україні у понеділок, 6 січня, очікується погода переважно без опадів, температура повітря впродовж доби коливатиметься від 13° морозу до 2° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"В Україні 6 січня мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних та прикарпатських областях вночі місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця", - зазначили синоптики.
Вітер північний з переходом у північній частині на західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу.
У Києві 6 січня також очікується мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.
Нагадаємо, синоптики розповіли, де на Різдво чекати снігу.