Сегодня в Украине от 13° мороза до 2° тепла

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113178 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117712 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116161 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 132433 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106945 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108863 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108736 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131972 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130725 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 197301 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Актуальное
Сегодня в Украине от 13° мороза до 2° тепла

Сегодня в Украине от 13° мороза до 2° тепла

Киев  •  УНН

 • 13329 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В Украине в понедельник, 6 января, ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха в течение суток будет колебаться от 13° мороза до 2° тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В Украине 6 января переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях и на Прикарпатье ночью местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица", - отметили синоптики.

Ветер северный с переходом в северной части на западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза.

В Киеве 6 января также ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.

Напомним, синоптики рассказали, где на Рождество ждать снега.

Украинские Национальные Новости

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