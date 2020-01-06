Сегодня в Украине от 13° мороза до 2° тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Украине в понедельник, 6 января, ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха в течение суток будет колебаться от 13° мороза до 2° тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В Украине 6 января переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях и на Прикарпатье ночью местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица", - отметили синоптики.
Ветер северный с переходом в северной части на западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 2-7° мороза.
В Киеве 6 января также ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.
Напомним, синоптики рассказали, где на Рождество ждать снега.