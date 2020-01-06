Водителей предупредили о мокрых и заснеженных дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Автомобильные дороги государственного значения на утро понедельника, 6 января, в ряде областей Украины заснеженные, также местами - мокрые, на перевалочных участках дорог тоже местами заснежено. Однако, проезд дорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"По состоянию на 6:00 6 января местами небольшой снег в Черновицкой и Черкасской областях, туман в Одесской и Запорожской, гололед в Херсонской, туман в Кировоградской области. На остальной территории без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения мокрое, в Закарпатской и Ивано-Франковской местами заснеженное, в Ровенской, Одесской и Херсонской областях местами гололедица", - сообщили дорожники.
На перевальных участках дорог, как указано, - без осадков, лишь на Вышковском перевале небольшой снег. Состояние покрытия перевалов местами заснеженное.
"Выполняются работы по очистке проезжей части дорог от снега и обработка противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - указали в агентстве.
Напомним, 6 января в Украине от 13° мороза до 2° тепла.