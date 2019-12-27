Водіїв попередили про мокрі дороги та сніг на перевалах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Автомобільні дороги державного значення на ранок п'ятниці, 27 грудня, у більшості областей України - мокрі, на перевалах - сніг. Проїзд основними автошляхами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
"Станом на 6:00 27 грудня місцями невеликий сніг у Закарпатській, Житомирській та Черкаській областях, на більшій території країни мряка та слабкий дощ, на півдні місцями туман. Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре", - вказали дорожники.
Також вказано, що у Закарпатській та Івано-Франківській областях на перевальних ділянках доріг невеликий сніг. "Покриття мокре, на Вишківському перевалі місцями засніжене", - додали в агентстві.
"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - зазначили дорожники.
Нагадаємо, 27 грудня по Україні від 8° морозу до 5° тепла.