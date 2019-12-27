Водителей предупредили о мокрых дорогах и снеге на перевалах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Автомобильные дороги государственного значения на утро пятницы, 27 декабря, в большинстве областей Украины - мокрые, на перевалах - снег. Проезд основными автодорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"По состоянию на 6:00 27 декабря местами небольшой снег в Закарпатской, Житомирской и Черкасской областях, на большей территории страны туман и слабый дождь, на юге местами туман. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое", - указали дорожники.
Также указано, что в Закарпатской и Ивано-Франковской областях на перевалочных участках дорог небольшой снег. "Покрытие мокрое, на Вышковском перевале местами заснеженное", - добавили в агентстве.
"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - отметили дорожники.
Напомним, 27 декабря по Украине от 8° мороза до 5° тепла.