Водіїв попередили про дощі та туман
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. На ранок четверга, 31 грудня, по України спостерігається туман, на заході - дощить. Проїзд основними дорогами по Україні забезпечено. Про це УНН повідомили у пресслужбі Укравтодору.
"Станом на 6:00 31 грудня дощі в західних областях, на решті території тумани. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей переважно мокре. На перевальних ділянках доріг дощі. Стан покриття мокрий", - повідомили дорожники.
На дорогах державного значення, як зазначається, проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок.
"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - запевнили в агентстві.
Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями, як повідомляється, задіяно в роботі 59 одиниць техніки та 111 робітників.
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, на заході України в останній день цього року дощитиме, у Карпатах - сніг, на решті території опадів не очікується. Температура повітря вдень сягатиме 9-14 градусів тепла.