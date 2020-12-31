Водителей предупредили о дождях и тумане
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. На утро четверга, 31 декабря, по Украине наблюдается туман, на западе - дожди. Проезд основными дорогами по Украине обеспечен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укравтодора.
"По состоянию на 6:00 31 декабря дожди в западных областях, на остальной территории туманы. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей преимущественно мокрое. На перевальных участках дорог дожди. Состояние покрытия мокрое", - сообщили дорожники.
На дорогах государственного значения, как отмечается, проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.
"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - заверили в агентстве.
Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями, как сообщается, задействовано в работе 59 единиц техники и 111 рабочих.
Напомним, по прогнозу синоптиков, на западе Украины в последний день этого года пройдут дожди, в Карпатах - снег, на остальной территории осадков не ожидается. Температура воздуха днем достигнет 9-14 градусов тепла.