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Водителей предупредили о дождях и тумане

Киев • УНН

 • 8329 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. На утро четверга, 31 декабря, по Украине наблюдается туман, на западе - дожди. Проезд основными дорогами по Украине обеспечен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укравтодора.

Водителей предупредили о дождях и тумане

"По состоянию на 6:00 31 декабря дожди в западных областях, на остальной территории туманы. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей преимущественно мокрое. На перевальных участках дорог дожди. Состояние покрытия мокрое", - сообщили дорожники.

На дорогах государственного значения, как отмечается, проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен", - заверили в агентстве.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями, как сообщается, задействовано в работе 59 единиц техники и 111 рабочих.

Напомним, по прогнозу синоптиков, на западе Украины в последний день этого года пройдут дожди, в Карпатах - снег, на остальной территории осадков не ожидается. Температура воздуха днем достигнет 9-14 градусов тепла.

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