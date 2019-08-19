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Водій "відключився" за кермом авто у центрі Києва

Водій "відключився" за кермом авто у центрі Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. За кермом автомобіля у центрі Києва, на перехресті вулиць Садової на Інститутську, виявили водія без тями. В автомобілі на державній російській реєстрації знайшли також порожню пляшку з-під горілки, передає кореспондент УНН.

Чоловік повертав із Садової на Інститутську і прямо на повороті заснув за кермом. Очевидці кажуть, що він був у стані алкогольного сп’яніння, він був без тями. Ніхто не постраждав. В автомобілі на державній російській реєстрації знайшли порожню пляшку з-під горілки, а на дзеркалі висіла жіноча спідня білизна.

Очевидці намагалися розбудити чоловіка, проте марно. У результаті довелося розбити вікно автівки, аби витягнути його з автомобіля. Чоловіка помістили до карети швидкої допомоги.

Зі слів поліцейських, з моменту втрати свідомості до тями він так і не прийшов.

Нагадаємо, у Києві автомобіль однієї зі служб таксі з'їхав з придорожньої частини та врізався в електроопору. У результаті загинула пасажирка. Розпочато кримінальне провадження.

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