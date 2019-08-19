Водитель "отключился" за рулем авто в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. За рулем автомобиля в центре Киева, на перекрестке улиц Садовой на Институтской, обнаружили водителя без сознания. В автомобиле на государственной российской регистрации нашли также пустую бутылку из-под водки, передает корреспондент УНН.
Мужчина поворачивал с Садовой на Институтскую и прямо на повороте заснул за рулем. Очевидцы говорят, что он был в состоянии алкогольного опьянения, он был без сознания. Никто не пострадал. В автомобиле на государственной российской регистрации нашли пустую бутылку из-под водки, а на зеркале висело женское нижнее белье.
Очевидцы пытались разбудить мужчину, но напрасно. У результате пришлось разбить окно машины, чтобы вытащить его из автомобиля. Мужчину поместили в карету скорой помощи.
По словам полицейских, с момента потери сознания в сознание он так и не пришел.
Напомним, в Киеве автомобиль одной из служб такси съехал с придорожной части и врезался в электроопору. В результате погибла пассажирка. Начато уголовное производство.